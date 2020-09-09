Зайбер-Пахтунхва, , 10:13 — REGNUM Масштабная трагедия произошла в Пакистане. В результате обрушения шахты по добыче мрамора в северо-западной провинции Зайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере девятнадцать человек. Об этом 8 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на пакистанские СМИ.

Сообщается, что под завалами, разборка которых идет круглосуточно, находится еще несколько человек, состояние которых неизвестно. На месте инцидента находится спасательные подразделения и тяжелая техника; работают сотрудники скорой помощи.

Поскольку трагедия произошла в отдаленной местности, помощь поступила с задержкой. Сообщается также, что причиной катастрофы с человеческими жертвами могли стать взрывные работы, которые велись в шахте. Правительством провинции создана комиссия по расследованию и ликвидации последствий обрушения шахты.