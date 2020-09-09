Уфа, , 10:16 — REGNUM Женщина скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия с КамАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 8 сентября в Кармаскалинском районе.

По предварительным данным, автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился мужчина 58 лет, на 11-м км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк, стал выезжать из д. Ильтеряково. При выезде на перекресток он не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с автомобилем Kia Spectra, который двигался в попутном направлении.

Отмечается, что в этом ДТП получила не совместимые с жизнью травмы 58-летняя женщина, которая ехала в легковом автомобиле. Кроме этого, пострадали водитель легковушки и два ее пассажира: 18-летний парень и 27-летняя девушка.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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