Барнаул, , 10:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 9 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3579 пациентов, +26 за последние сутки) и ОРВИ (3644 пациента, +10 как и за предыдущие сутки).

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Тяжелобольных 126 (+5 пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 49 (плюс один пациент за последние сутки). Не обошлось без трёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 374 человека.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 280 человек (+64 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 979 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, аналогичный процесс продолжается и в сентябре. За прошедшие выходные (5 — 6 сентября) сделали 1871 и 787 тестов на SARS-CoV-2 соответственно. Накануне, 8 сентября, количество тестов возросло до 3341 штуки.

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