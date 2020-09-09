п. Оловянная, 9 сентября 2020, 09:53 — REGNUM Из колонии-поселения, расположенной в поселке Оловянная в Забайкальском крае сбежали двое осуждённых. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на данные регионального УФСИН РФ, вознаграждение за помощь в поимке объявлена в связи с самовольным уходом Артема Кабакова, осужденного за убийство, и Игоря Пимахова, осужденного к пяти годам лишения свободы за автодорожное происшествие.

Артем Кабаков, осужденный за убийство. Ориентировка
Артем Кабаков, осужденный за убийство. Ориентировка
Осужденный Пимахов. Ориентировка
Осужденный Пимахов. Ориентировка

Читинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Забайкальского края начала проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соседний иркутской области тоже сбежали двое осуждённых. Это произошло потому, что после окончания следственных действий — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — повезли не по месту отбывания ими наказания, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8-м этаже, и совершили побег.

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