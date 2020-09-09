Иркутск, , 09:32 — REGNUM Ситуацию со сбежавшими в Иркутске преступниками прокомментировал в своём телеграм-канале полковник полиции в отставке МВД РФ Алексей Трифонов. По его словам, многие оперативники во время службы делают некоторые поблажки жуликам не из корыстных интересов, а чтобы установить с ними доверительный контакт. Просто тем, кто упустил разыскиваемых сейчас за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия осуждённых, не повезло:

Сбежавшие в Иркутске преступники Цитата из видео

«Иркутским операм определенно не повезло. Прекрасно понимаю их стремление установить с преступниками доверительный контакт. Нет, не за деньги, как некоторые наивно предположили. Исключительно для раскрытия глухих преступлений, которые, по всей видимости, эта парочка насовершала. Конечно, они и представить себе не могли, что преступники могут осуществить побег с восьмого этажа. Сейчас идет серьезный разбор ситуации.

Да, они нарушили все инструкции и приказы по конвоированию и, как потом напишут, «ложно понимая интересы службы», умышленно отклонились от маршрута, создав условия для побега. Все, что сейчас можно пожелать парням, — стойкости и терпения. Самое главное, чтоб не было тяжких последствий и беглецы не совершили новых преступлений.

Опер в период службы всегда ходит по лезвию ножа. Многие, да и я тоже, чего греха таить, при нормальном отношении всегда шли на некоторые поблажки жуликам. И водкой поили, и свидания устраивали. Поэтому для меня не стала каким-то шоком вся эта ситуация с иркутским побегом. Просто парням не повезло».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после окончания следственных действий осуждённых — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — повезли не по месту отбывания ими наказания, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8-м этаже, и совершили побег. За помощь в поимке преступников объявлено денежное вознаграждение.

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