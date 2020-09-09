Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала двух приятелей, которые похитили из автомобиля скорой медицинской помощи медицинское оборудование. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД По Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением о пропаже медицинского оборудования в полицию обратился представитель одной из поликлиник Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Он рассказал, что в ночь на 15 июня из автомобиля скорой медицинской помощи, припаркованной на территории станции на Рижском проспекте, был похищен аппарат ингаляционного наркоза, аппарат проверки искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор ингалятор и электрокардиограф. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Позже полиция задержала двух 32-летних граждан, у одного из которых была судимость за кражу.

«Полицейские установили, что непосредственно к хищению причастен один из приятелей — несудимый петербуржец. Официально он нигде не работает, подрабатывает курьером. Он написал явку с повинной», — сообщили в ведомстве.

По версии оперативников, в ту ночь мужчины зашли на территорию станции, случайно увидели незакрытые двери кареты скорой помощи и решили забрать оттуда медоборудование. После чего поделили приборы пополам и забрали каждый себе домой, где хранили до обнаружения полицией.

«Похищенное изъято, — уточнили в пресс-службе управления. — В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».