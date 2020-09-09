Воронеж, , 09:30 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Воронежской области после избиения несовершеннолетней девушки её ровесниками. Дело возбуждено по факту незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни несовершеннолетней — по ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Как предварительно установлено, 4 сентября 14-летняя учащаяся МКОУ Латненская поселковая СОШ (Семилукский район) была подвергнута избиению и издевательствам со стороны подростков, девочку заставили перед камерой снять с себя одежду. Видео с издевательствами выложили в Сети.

«В настоящее время сотрудниками регионального СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку также начала прокуратура, органы дознания проводят проверку в связи с избиением школьницы.

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