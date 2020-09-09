Иркутск, , 09:19 — REGNUM Невероятную легкомысленность проявили правоохранители Приангарья. После окончания следственных действий они повезли осуждённых за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — не в место, где они отбывали наказание, а на съёмную квартиру в Иркутске.

Полиция Иркутской области разыскивает сбежавших преступников Цитата из видео

Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8 этаже, после чего вышли в подъезд, совершив побег. Информация об этом и видеокадры появились в иркутских СМИ и телеграм-каналах правоохранительной тематики.

За информацию, способствующую задержанию сбежавших, объявлено денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В ориентировке по поимке осуждённых, которых уже нарекли не иначе как местные «Бонни» и «Клайд», в частности сказано: «Криминальный тандем может скрываться на территории садоводческих кооперативов Иркутского района, а также в районе населенных пунктов Ангарск, Мегет, Стеклянка, Малая Елань».