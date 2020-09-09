Хабаровск, , 09:27 — REGNUM До паводка в Хабаровске, когда он станет «опасным явлением», остался один метр с сантиметром. В дома вода ещё не зашла, но огороды затопила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе мэрии города.

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Как сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, уровень Амура составляет 499 см.

«Опасным явлением» паводок начнёт считаться при уровне воды в шесть метров. За сутки произошел подъём на 3 см.

«Оперативные службы 8 сентября установили на улицах мощные насосы — три электрических помпы, производительностью 900 кубометров в час и два дизельных — на 720 кубометров каждый. Насосы работали всю ночь, перекачивая воду из ливневки в Амур. Уровень воды в ливнестоках на этом участке снизился. В целом ливнёвка с дождевыми потоками справляется», — заверили в мэрии.

На левобережье Хабаровска стихия разгулялась: на островах Кабельном, Дачном и Большом Уссурийском подтоплена уже тысяча дачных участков. Спасатели на месте патрулируют и готовы прийти на помощь людям.

Всё насосное оборудование, имеющееся в городском резерве, исправно и готово к работе. На муниципальных складах 153 единицы техники: мотопомпы, которые предназначены для выдачи в комитеты по управлению районами, дренажные насосы и погружные аппараты.

При уровне в 560 см начнутся работы по созданию насыпных дамб в районе ТЦ «Выбор», яхт-клуба и улицы Вилюйской.

«В связи с режимом ЧС, аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели перешли на усиленный режим работы, несут круглосуточные дежурства», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за прошедших тайфунов в Хабаровском крае движение речного транспорта по Амуру могут остановить в любой момент — вода поднимается и уже практически превысила критические отметки.