Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве в одной из квартир дома на Саратовской улице, в котором проживала певица Валентина Легкоступова, обнаружены тела двух женщин. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что 7 сентября соседи обратились в экстренные службы из-за неприятного запаха, который исходил из квартиры. Прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела двух женщин 58 и 93 лет.

По данным издания, 58-летняя женщина могла умереть от сердечного приступа, её мать, которая была прикована к постели, скончалась спустя два дня от голода и жажды.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Перед этим появились сообщения о том, что она попала в больницу с травмой головы, позднее сотрудники полиции задержали и допросили супруга певицы — Юрия Фирсова.

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