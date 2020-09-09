Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут пятеро человек, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Следствие полагает, что организатором преступной группы является 28-летний ульяновец, который привлёк в качестве сообщников четверых знакомых. По данным правоохранителей, юрлицам предлагались услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств, для чего создавались фирмы-однодневки.

«С ними заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. За оказание услуг обвиняемые удерживали 4% от обналичиваемой суммы», — говорится в сообщении.

По версии полиции, было создано более 40 таких фирм, которые регистрировались за вознаграждение на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Всего расследовано 80 эпизодов противоправной деятельности. Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержаны семь человек, которых подозревают в организации незаконной миграции в составе преступной группы. По данным полиции, в результате незаконной деятельности на фиктивный учёт поставлено более 1 тыс. иностранцев.

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