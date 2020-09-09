Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Екатеринбурге двое местных жителей устроили стрельбу с балкона. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл 8 сентября на улице Онуфриева. Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых, прибывшие на место стражи порядка потребовали у стрелков открыть дверь. Те подчинились. Внутри оказались два пьяных молодых человека. Также в квартире отыскалось и оружие.

Нарушителей порядка увезли на допрос. Идёт проверка по факту произошедшего.