Кабул, 9 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Покушение на жизнь первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха произошло в столице страны. Об этом 9 сентября сообщает телеканал Tolo News со ссылкой источники.
По информации представителя вице-президента, в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли три телохранителя Салеха, при этом сам высокопоставленный чиновник не пострадал.
Также сообщается ещё о 12 пострадавших в результате данного взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле утром 9 сентября.