Кабул, , 08:53 — REGNUM Покушение на жизнь первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха произошло в столице страны. Об этом 9 сентября сообщает телеканал Tolo News со ссылкой источники.

По информации представителя вице-президента, в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли три телохранителя Салеха, при этом сам высокопоставленный чиновник не пострадал.

Также сообщается ещё о 12 пострадавших в результате данного взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле утром 9 сентября.