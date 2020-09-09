Одесса, Украина, , 08:51 — REGNUM В Одессе из-за надвигающегося шторма приостановили работы по эвакуации затонувшего танкера Delfi. Об этом 8 сентября сообщило местное издание «Думская».

"К вечеру на море появились «белые барашки» — волны, являющиеся предвестниками будущего шторма», — сообщили журналисты.

По прогнозам синоптиков, в районе проведения операции ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, что небезопасно для участников работ.

Журналисты издания отметили, что для подъёма Delfi нужна спокойная погода. С танкера срежут оборудование, чтобы облегчить конструкцию, из ёмкостей в левом борту откачают воду, а справа закрепят понтон. После всплытия судна, его планируют отбуксировать в порт «Ильичёвск» (переименован в «Черноморск»).

Напомним, Delfi затонул напротив городского пляжа Одессы в конце 2019 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал убрать судно до 20 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что во время подъёма корабля были выявлены новые течи, которые осложняют проведение операции.

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