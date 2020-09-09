Лондон, , 08:47 — REGNUM В Великобритании предъявили обвинения 27-летнему жителю Бирмингема, который подозревается в нескольких нападениях с ножом в центре города, сообщает полиция Уэст-Мидлендса.

«Мы предъявили мужчине обвинение в убийстве в связи с недавними нападениями с ножом в Бирмингеме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что судебное заседание по уголовному делу состоится сегодня, 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения мужчины в Бирмингеме в ночь на 7 сентября один человек погиб и ещё семеро были ранены, при этом в полиции отметили, что данный случай не связан с терроризмом.

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