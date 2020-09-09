Новотроицк, Оренбургская область, , 08:45 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области автомобиль сбил на «зебре» двух подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, вечером 8 сентября на ул. Мира 18-летний водитель отечественного автомобиля не предоставил право перехода через дорогу двум детям. В результате на нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты двое детей в возрасте 13 и 15 лет.

Оба ребенка доставлены в больницу Орска. По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.