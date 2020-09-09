Чита, , 08:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 9 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4967 человек, причём 47 из них добавились только за последние сутки. Зарегистрирован новый летальный случай.

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«Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания», — пояснили в оперативном штабе.

Общее число жертв составляет 61 человек, выздоровели 4411 пациентов (20 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19. Именно поэтому там сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

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