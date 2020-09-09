Уфа, 9 сентября 2020, 08:22 — REGNUM Мужчина погиб во время ремонта трактора в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, 8 сентября 57-летний тракторист ООО «Агротех» ремонтировал трактор. После того, как он встал на крыло автотранспортного средства, машина завелась и поехала. Мужчина упал под ее колеса и получил не совместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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