Уфа, , 08:22 — REGNUM Мужчина погиб во время ремонта трактора в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 8 сентября 57-летний тракторист ООО «Агротех» ремонтировал трактор. После того, как он встал на крыло автотранспортного средства, машина завелась и поехала. Мужчина упал под ее колеса и получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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