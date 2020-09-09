Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Новоспасского района, которого обвинили в двойном убийстве. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено 30 мая 2020 года в одном из сёл Новоспасского района. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения забрался в дом к знакомым, с которыми ранее распивал спиртное.

«Двум спящим мужчинам он нанёс несколько ударов ножом, от которых они скончались. Проснувшемуся хозяину дома также нанёс несколько ударов ножом, причинив легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

На допросе обвиняемый пояснил, что накануне в ходе застолья его знакомые нанесли ему телесные повреждения.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью человека»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на продавца в супермаркете. Пострадавшую несколько раз ранили ножом, после нападения злоумышленница скрылась. Расследование уголовного дела продолжается.

Подробнее: В Ульяновске женщина с ножом изрезала продавщицу