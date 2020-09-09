Владивосток, , 08:16 — REGNUM Из-за последствий прошедших тайфунов режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Уссурийском городском округе организовали три лодочные переправы: Корсаковка — Яконовка, Борисовка — Корсаковка, Пуциловка — Богатырка.

Размыты дороги и нет сообщения между населёнными пунктами Яконовка — Корсаковка, Борисовка — Кугуки — Линевичи, Утесное — Линевичи — Кугуки.

Подтоплены 22 придомовые территории, 600 га сельхозугодий.

В Партизанском городском округе введен режим ЧС в пределах границ размещения энергообъектов. Здесь продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Кроме этого, затруднен проезд легкового транспорта в село Тигровое, сообщение осуществляется по железной дороге.

В Пограничном районе зафиксированы переливы через дороги, подтоплено несколько домов.

Продолжают действовать режимы ЧС в Находкинском городском округе, Надеждинском, Шкотовском районах и Зарубинском городском поселении Хасанского района.

С развитием дождевого паводка река Раздольная может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья взяла на контроль ликвидацию последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» в регионе. В частности, в Уссурийском, Находкинском, Партизанском городских округах, Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Хасанском районах, где введён режим ЧС.

Без света остаются более 2,6 тыс. человек.