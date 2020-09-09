Тулун, Иркутская область, , 07:58 — REGNUM Группе рыбаков, терпящих бедствие в результате опрокидывания моторной лодки на реке Кирей в Иркутской области, спасатели помогут, задействовав вертолёт МИ-8 МЧС России. Как сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба регионального управления ведомства, в 10:00 местного времени он вылетел в Тулунский район.

Спасательная операция МЧС РФ

Инцидент произошёл 180 километрах от Тулуна: в лодке находились шесть человек, один из них получил травмы. Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.

Для спасения пострадавших и оказания им помощи в район направлены на аэролодках две группы, в состав которых вошли спасатели Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники администрации города Тулуна.