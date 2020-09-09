Владивосток, , 07:59 — REGNUM Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прохождения тайфунов «Майсак» и «Хайшен» введено на территории ещё трех муниципалитетов Приморского края. Об этом 9 сентября сообщается на сайте краевой администрации.

«Из-за последствий прошедших тайфунов режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что действие режим ЧС продолжается на территории Находкинского городского округа, Надеждинского, Шкотовского районов и Зарубинского городского поселения Хасанского района.

«В этих муниципалитетах также продолжаются восстановительные работы на объектах дорожной и коммунальной инфраструктуры», — приводится администрацией сообщение краевого министерства по делам ГО и ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Приморья взяла на контроль ликвидацию последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» в регионе.