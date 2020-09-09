Манила, , 07:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 197 километрах к юго-востоку от Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали на Филиппинах. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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