Манила, 9 сентября 2020, 07:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр сейсмособытия располагался в 197 километрах к юго-востоку от Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали на Филиппинах. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.
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