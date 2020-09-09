Иркутск, , 07:40 — REGNUM Несмотря на осень, паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сегодня, 9 сентября, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в результате увеличения сбросных расходов иркутского гидроузла на реке Ангаре в нижнем бьефе наблюдается частичное затопление территории острова Бабр, на котором расположена рыборазводная ферма, а также на островах Елизовский и Кривой — затопление пониженных участков прибрежной зоны, огородов с насаждениями.

Разлив реки в Иркутской области МЧС РФ

На реке Иркуте отмечается повышение уровня воды на 2 — 16 см, на реке Уда — колебание уровня воды в пределах 2 — 5 см. Также, по данным спасателей, 10 — 11 сентября на реках Иркут, Китой ожидается повышение уровня воды на 10 — 25 см, на реках Уда, Лена — колебание уровня воды в пределах 5 — 10 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по требованию Федерального агентства водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления из-за повышенной водности озера Байкал со 2 сентября увеличены среднесуточные сбросные расходы Иркутской гидроэлектростанции — на сегодняшний день они составляют 2700 м3/с.

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