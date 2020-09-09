Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 07:39 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области произошел несчастный случай с годовалой девочкой. В состоянии комы ребенок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, девочка упала в емкость с водой. Когда ребенка доставили в больницу, медики диагностировали острое утопление и кому тяжелой степени.

По факту несчастного случая проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.