Иркутск, , 07:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 9 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки зарегистрировано ещё две смерти пациентов с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 542 человека, причём 76 добавились только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 630 человека, из них 28 болеют тяжело. Выздоровели 15 495 человек, 285 — погибли.

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