Чита, , 07:27 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю инициирована доследственная проверка по факту гибели двоих сотрудников АО «Водоканал-Чита» в одном из канализационных колодцев.

Как следует из официального сообщения правоохранителей, трагедия произошла 8 сентября 2020 года около 17:00 местного времени в Чите при производстве ремонтных работ.

«Двое мужчин скончались, один госпитализирован в больницу», — поясняют следователи. Причина смерти не называется, её установит её установят судмедэксперты.

В АО «Водоканал-Чита» уже заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.