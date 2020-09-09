Чита, 9 сентября 2020, 07:27 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю инициирована доследственная проверка по факту гибели двоих сотрудников АО «Водоканал-Чита» в одном из канализационных колодцев.
Как следует из официального сообщения правоохранителей, трагедия произошла 8 сентября 2020 года около 17:00 местного времени в Чите при производстве ремонтных работ.
«Двое мужчин скончались, один госпитализирован в больницу», — поясняют следователи. Причина смерти не называется, её установит её установят судмедэксперты.
В АО «Водоканал-Чита» уже заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.