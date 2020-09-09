Красноярск, , 07:18 — REGNUM Экс-депутат красноярского краевого заксобрания, предприниматель Анатолий Быков заявил о готовности пройти полиграф, но с некоторыми оговорками.

«Мои адвокаты говорят, что данные полученные на полиграфе (независимо от их результата) очень редко принимаются в российских судах как доказательство. Тем не менее — я готов пройти полиграф по тем обстоятельствам, которые так интересуют следствие», — написал он в Instagram.

Так, при этой процедуре должны присутствовать СМИ, которые могут снимать на видео все реакции допрашиваемого на задаваемые вопросы. Кроме журналистов, политик требует допустить защитников и независимого специалиста-полиграфолога. Последний должен участвовать наряду со специалистом-полиграфологом СКР.

Напомним, предпринимателя обвиняют в организации убийства двух человек, а также руководстве преступным сообществом. Он был задержан в мае 2020 года, в настоящее время находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков изъявил намерение обратиться в Европейский суд по правам человека, где намерен «искать правды».

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