Кабул, , 07:13 — REGNUM Взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле утром 9 сентября, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сообщения очевидцев.

«Мы слышали мощный взрыв в районе Таимани, округ полиции № 4. Сейчас весь район оцеплен», — сообщил один из свидетелей.

Очевидец отмечает, что, вероятно, на месте происшествия взорвался автомобиль. По его словам, через эту территорию проезжал конвой с неким высокопоставленным чиновником. В настоящее время сотрудники сил безопасности Афганистана оцепили территорию в целях предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября боевики взяли в заложники десять человек в афганской провинции Панджшер. Отмечалось, что террористы из движения «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) согнали заложников в мечеть.