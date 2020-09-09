Красноярск, , 07:09 — REGNUM Красноярский предприниматель и бывший депутат Анатолий Быков, обвиняемый в организации убийства двух человек, намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

По словам бизнесмена, каждый день ему приходят письма со словами поддержки, в том числе из-за границы. Последние якобы называют происходящее «чем-то невообразимым».

«Эти люди, конечно, правы, происходит что-то невообразимое! Меня как патриота России огорчает только одно — судя по тому как развиваются вокруг меня события, мне опять, как в 2009 г., придётся искать правду в Европейском суде по правам человека», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении предпринимателя также расследуются два других уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

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