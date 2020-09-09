Солт-Лейк-Сити, США, , 07:02 — REGNUM Страдающий аутизмом 13-летний подросток был ранен полицейским в американском городе Солт-Лейк-Сити в штате Юта, передает телеканал KUTV.

Сотрудник полиции прибыл после вызова матери мальчика, которая пожаловалась, что у ребенка случился нервный срыв. После того, как полицейский зашел в дом, подросток попытался бежать, но во время погони в его направлении был произведен выстрел из пистолета.

Мать ребенка заявила, что в ее сына выстрелили несколько раз. Он получил ранения в плечо, лодыжку, кишечник, мочевой пузырь и сейчас находится в больнице.

Женщина объяснила, что срыв случился из-за того, что впервые за год ей пришлось пойти на работу и оставить его дома. При этом, по ее словам, ее сын не был вооружен, несмотря на заявления полиции о том, что он якобы «угрожал оружием некоторым людям».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в американском штате Мичиган за невыполнение домашнего задания была арестована 15-летняя школьницы по имени Грейс.

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