Токио, , 06:52 — REGNUM Пилот пассажирского самолета, принадлежащего японскому авиаперевозчику Peach Aviaton, принял решение посадить самолет из-за пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску во время полета, передает телеканал NHK.

По его данным, такой случай в Японии происходит впервые. Пассажирский авиалайнер вылетел из города Кусиро в Осаку. Во время полета выяснилось, что один из пассажиров отказался надеть медицинскую маску. В ответ на просьбы бортпроводников мужчина устроил скандал на борту воздушного судна и начал угрожать пассажирам.

Из-за этого пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту города Нигата. Авиадебошира сняли с борта. После этого самолет продолжил свой рейс в Осаку и прибыл в город назначения с опозданием на два часа.