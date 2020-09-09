Москва, , 06:48 — REGNUM Декорации кино на открытом воздухе загорелись в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Сообщается, что инцидент произошел на 26-м километре Новорижского шоссе. Огнем охвачена площадь около 800 квадратных метров. Отмечается, что пожар произошел на территории «Главкино». На месте происшествия работают спасатели, продолжается ликвидация возгорания. Пока сведений о пострадавших или жертвах не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси на предприятии по производству пеноблоков. В результате взрыва погибли три человека.