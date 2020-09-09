Улан-Удэ, , 06:45 — REGNUM Житель Бурятии получит около 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за издевательства ёршиком и электрошокером в отделе полиции. Об этом сообщают в правозащитной организации «Зона права».

Напомним, в сентябре 2016 года со склада в городе Закаменск была похищена крупная партия кедрового ореха. Двое местных жителей, подозреваемых в хищении, были доставлены в отдел полиции, где к ним применили незаконные методы дознания.

Адвокат Виталий Лапердин назвал сумму компенсации мизерной, заявив о намерении обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

«Согласно практике ЕСПЧ, сумма в два миллиона рублей, которую пострадавший указал в заявлении, является адекватной тем унижениям и страданиям, которые он перенес», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, трое полицейских в сентябре 2019 года были признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и специальных средств. Начальник отделения угрозыска ОМВД района получил 4 года лишения свободы условно. А его подчиненных приговорили к 4,5 годам и 4 годам и 4 месяцам условно соответственно.

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