Ханты-Мансийск, , 06:34 — REGNUM В деле о мошенничестве председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» появился новый эпизод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

По версии следствия, в период с марта 2011 года по декабрь 2016 года 62-летний подозреваемый совершил ещё одно хищение денежных средств, предназначенных для трудоустройства инвалидов. На эти цели ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» выделили в указанный период 30 млн рублей. Обвиняемый представлял компаниям ложные сведения о трудоустройстве инвалидов и подложные финансовые отчёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичным образом подозреваемый в период с января 2017 по апрель 2020 года совершил хищение денежных средств ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» в сумме свыше 45 млн рублей.

Во время обыска в офисе и по месту жительства председателя районного отделения «Всероссийского общества инвалидов» было обнаружено более 50 ювелирных изделий, посуда и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, 50 старинных икон, шесть дорогих часов, ордена Отечественной Войны, а также золотые слитки.

Следствие по делу о мошенничестве в югорском обществе инвалидов продолжается.

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