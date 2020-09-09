Бичурский район, Бурятия, , 06:31 — REGNUM В селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии произошло возгорание в школьной столовой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, инцидент произошёл утром 9 сентября.

«На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ загорание было ликвидировано, было задымление помещения столовой», — добавили в агентстве.

Из здания были эвакуированы 83 ученика и семь работников. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание конфорок электроплиты.

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