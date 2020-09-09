Чемальский район, Алтай, , 06:18 — REGNUM Следователи начали проверку по факту гибель в Чемальском районе Республики Алтай туристки из Новосибирска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 43-летняя женщина утонула в реке Катунь.

По данным следствия, она приехала 31 августа отдыхать к своей знакомой в село Элекмонар. 3 сентября женщина пошла прогуляться по берегу реки вместе с 15-летней дочерью подруги. Фотографируясь на берегу, она решила искупаться, попросив подростка снять её на телефон.

«Однако женщина не справилась с сильным течением разлившейся полноводной реки, ее стало сносить вниз по течению, после чего она ушла под воду. Местонахождение женщины до настоящего времени не установлено», — отметили в следствии.

Как отмечается, следователи в настоящее время пытаются установить все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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