Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутии на 737 км федеральной автодороги «Лена» 7 сентября произошло ДПТ, в результате которого из цистерны вытекло ГСМ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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На месте ДТП специалисты установлено что, при перевозке АИ — 98 общим объёмом 35,400 куб. метра автомобилем «Вольво», произошла техническая поломка сцепного устройства полуприцепа цистерны, которая упала на дорогу и получила деформацию нижней кромки сварочного соединения стенки. Произошла разгерметизация ёмкости и ГСМ начал вытекать.

По заключению работающих на месте происшествия госинспекторов, плодородный слой земли отсутствует, растительность расположена на возвышенности искусственно созданной выемки участка дороги глубиной до 10 метров, расстояние до ближайшего водотока составляет около 2 км, дорожное покрытие местами заасфальтировано.

На месте аварии спасатели успели откачать разлившееся топливо, вытекло всего 600 литров. От возможного возгорания место разлива было обработано пеноэмульсией и посыпано песчано-гравийной смесью.

«Государственными инспекторами Алданского комитета ГЭН собран первичный материал происшествия, передано для принятия правового решения в Управление Росприроднадзора по республике», — добавили в минэкологии Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту разлива топливно-водяной смеси, произошедшего 7 августа во время проведения работ по ликвидации последствий крупной аварии на реке Амбарной под Норильском, возбуждены три административных дела.