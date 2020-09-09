Эрзинский район, Тува, , 06:09 — REGNUM Правоохранители в Туве раскрыли хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт участка автомобильной дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, этот факт был установлен сотрудниками ФСБ.

В октябре 2019 года администрация Эрзинского района заключила договор на проведение ремонтных работы с одним из муниципальных унитарных предприятий. Сумма контракта составила более 1,1 млн рублей.

«При выполнении работ по восстановлению автомобильных дорог на улицах с. Эрзин подрядчиком не были выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму более 860 тыс. рублей, предусмотренные контрактом. Данный факт подтвержден актом оценки объема выполненных работ», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».