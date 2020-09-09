Афины , , 05:58 — REGNUM Пожар произошел в переполненном лагере для беженцев «Мория» на острове Лесбос в Греции, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что люди начали покидать лагерь из-за произошедшего там возгорания. Местным СМИ даже удалось получить кадры, на которых беженцы эвакуируют личные вещи из горящих зданий. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Местные СМИ сообщали, что недовольные условиям содержания в лагере устроили поджог. Однако представители пожарных служб опровергли эту версию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в лагере «Мория» выявили девять случаев заражения коронавирусом нового типа. В самом лагере находятся около 12−13 тыс. человек, хотя «Мория» рассчитан на содержание 3 тыс. беженцев.

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