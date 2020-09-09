Сакраменто, США, , 04:55 — REGNUM По меньшей мере 14 человек, в том числе несколько пожарных, получили ожоги и отравление угарным газом в ходе борьбы с крупным природным пожаром в американском штате Калифорния, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Троих из пострадавших в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу города Фресно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября общая площадь природных пожаров в Калифорнии увеличилась до 881,4 тысячи гектаров, достигнув исторического максимума.

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