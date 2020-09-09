Пхеньян, , 04:44 — REGNUM Тайфун «Майсак», который обрушился на территорию КНДР несколько дней назад, привел к повреждению или разрушению не менее двух тысяч жилых домов в восточной провинции Хамгён-Намдо, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в регионе повреждены мосты, автомобильные и железные дороги.

Сведения об этих последствиях стихийного бедствия была представлены на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, распорядившийся завершить восстановительные работы к концу года и построить новые дома вместо разрушенных.

Для этого будут задействованы силы Корейской народной армии (КНА).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Ким Чен Ын провел инспекцию в районах КНДР, пострадавших от тайфуна «Майсак», и указал на «убогие» условия вдоль береговой линии страны.

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