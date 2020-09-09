Тайюань , Китай, , 03:10 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва, а трубопроводе в Китае, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на фабрике в уезде Сянфэнь города Линьфэнь провинции Шаньси на севере страны примерно в 9:00 по местному времени 8 сентября. Двое человек получили ранения. Впоследствии оба скончались в госпитале.

Детали трагедии пока неизвестны. В настоящее время власти занимаются расследованием причин произошедшего. Напомним, что в результате пожара на фабрике в китайской провинции Фуцзянь в начале августа погибли восемь человек.

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