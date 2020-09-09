Абуджа, , 02:58 — REGNUM Вооруженные пираты похитили капитана и еще одного члена команды рефрижераторного судна Water Phoenix, плывшего в водах Гвинейском заливе у берегов Нигерии, сообщает портал Nigerian Tribune.

Оба пленника являются российскими гражданами. Остальные 16 членов экипажа спрятались от нападавших в специальном отсеке судна. Команда корабля, который шел под флагом Либерии, состоит из семи граждан РФ и 11 филиппинских подданных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа из плена были освобождены семь российских моряков, захваченных пиратами с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля в Гвинейском заливе.

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