Багдад, , 01:55 — REGNUM Один из иракских силовиков погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения на конвой снабжения коалиционных сил во главе с США в районе столицы Ирака Багдада, сообщает пресс-служба иракских вооруженных сил.

В ходе одной из атак на пути следования колонны взорвалась бомба. Инцидент произошёл к югу от Багдада. В результате взрыва погиб один из сотрудников иракской службы безопасности, еще двое получили ранения.

Второй взрыв на пути конвоя произошел в 60 километрах к северу от Багдада. В результате атаки были уничтожены два транспорта, пострадали водитель одного из грузовиков и сотрудник сил безопасности Ирака.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

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