Торонто, Канада, , 00:39 — REGNUM Преступник, вооруженный мачете и намерено врезавшийся в несколько автомобилей на шоссе, задержан полицейскими канадского города Торонто, предает телеканал Global News.

Сигнал о злоумышленнике поступил от взволнованной женщины, которая рассказала, как мужчина таранит ее транспортное средство. При этом преступник угрожал ей, демонстрируя мачете. Женщина отметила, что нападавший, скорее всего, находится в неадекватном состоянии.

После прибытия патрулей преступник начал таранить их автомобили. В ходе задержания пострадал один из полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в австралийском городе Мельбурн неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате погибли два человека и еще двое — получили ранения.

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