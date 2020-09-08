Киев, , 23:48 — REGNUM На территории Полтавской области Украины обнаружен случай лихорадки Западного Нила, сообщает 8 сентября Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при минздраве Украины на своей странице в Facebook.

У зараженного этим заболеванием человека температура повысилась до 39 градусов, он ощущает сильную слабость и боль в мышцах.

Больной госпитализирован.

Центр отмечает, что вспышки этого заболевания, которое переносится комарами, вероятны в целом ряде регионов Украины. Карта этих территорий также опубликована на странице центра в Facebook.

При этом отмечено, что в стране нет вакцины для предупреждения этого заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский не заметил у Украины «проблем с деньгами»