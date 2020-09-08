Бобров, Воронежская область, , 23:02 — REGNUM Природный пожар охватил 20 га в Бобровском районе Воронежской области, сообщили 8 сентября в МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 14:15, возгорание произошло вблизи н.п. Лушниковка Бобровского муниципального района. Угрозы населённому пункту нет, уточнили в МЧС.

Для помощи в тушении пожара из Ростовской области прибыл самолет Бе-200 МЧС России, он сбросил на огонь 15 тонн воды, также проводится опашка территории. К месту возгорания выдвинулась аэромобильная группировка в составе 42 человек и семи единиц техники. Всего к тушению пожара привлечено 103 человека и 29 единиц техники.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, на территории 13 муниципальных районов Воронежской области действует пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности. За 5−6 сентября пожарно-спасательные подразделения совершили 130 выездов, в 100 случаях горели сухая трава и мусор.