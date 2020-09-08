Курган, , 21:04 — REGNUM В Кургане местный житель обвиняется в сексуальном насилии над малолетним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, находясь в гостях у знакомых, 36-летний курганец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребёнка. В момент преступления его застали родители, после чего он был передан полицейским.

По факту возбуждено уголовное дело по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.