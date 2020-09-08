Назрань, Ингушетия, , 21:01 — REGNUM В Ингушетии взрыв газо-воздушной смеси в одном из цехов предприятия по производству пеплоблоков унёс жизни троих человек, сообщает 8 сентября региональное управление МЧС.

Происшествие случилось в Назрановском районе Ингушетии.

Предварительной причиной взрыва на данный момент считается неисправность оборудования. Экстренные службы работают на месте взрыва.

Подробности выясняются.

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